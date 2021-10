Tanzende Roboter und 3D-Figuren

Apps entwickeln, VR-Brillen selber bauen oder Filme animieren: Programmieren ist längst nicht mehr nur etwas für Nerds. Zum Abschluss der „EU Code Week“ bietet das Technoseum am Sonntag, 24. Oktober, Einblicke ins Coding, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. So können bei Kurz-Workshops Roboter programmiert oder Spielfiguren am Rechner entworfen – und am 3D-Drucker ausgedruckt werden.

Wer das Museum weiter erkunden möchte, kann sich unter anderem in der Energie-Ausstellung zum Thema Smart Home informieren, Arcade-Games im Ausstellungsbereich zur Mediengeschichte spielen oder dem humanoiden Roboter Paul beim Tanzen zusehen. Das Walldorfer Software-Unternehmen SAP ermögliche dies im Rahmen der Initiative „Meet and Code“, hieß es weiter. Das Technoseum ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Alle Aktionen und Angebote finden unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt.

Mit dem Handy durchs Museum

Die 45-minütigen Workshops rund ums Coding starten jeweils um 10, 11, 14 und 15.30 Uhr und richten sich an Familien und Kleingruppen, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wer hier sein persönliches Coding-Projekt abgeschlossen hat, kann im Museum zudem den legendären C64-Computer bewundern oder per Tablet und Augmented Reality das Innere eines Radios oder eines Mobiltelefons erkunden.

Wer will, kann laut dem Museum auch sein eigenes Smartphone zücken und sich per auf eine Rallye durchs begeben – unter anderem kann man in die Rolle eines Roboters schlüpfen, Anweisungen befolgen und das tun, was der Code vorgibt. Actionbound-AppTechnoseumred

