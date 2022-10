Es ist wohl viel Zeit vergangen, seit im Stadthaus im Ratssaal – in dem Raum, in dem sonst der Gemeinderat tagt – das letzte Mal getanzt worden ist (vom einen oder anderen mentalen Freudentanz einzelner Gemeinderäte nach gelungenen Debatten mal abgesehen). An diesem Vormittag sorgen mehr als 20 Jugendliche für eine ungewohnte Atmosphäre in dem sonst eher steril wirkenden Saal. „Sie sind die

...