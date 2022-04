Tanz in den Mai: „Back to the 90s“ wieder zurück in Mannheim

Mannheim. Der Mai wird meist sehnsüchtig erwartet: Endlich wieder schönes Wetter und die Vorfreude auf den Sommer in vollen Zügen genießen. Traditionell wird der Abend vor dem ersten Mai mit Feierlichkeiten begangen. Eine ausgelassene Party steht am heutigen Samstagabend auch im Blue Tower an. Bei „Back to the 90s – Tanz in den Mai“ des Mannheimer Radiosenders „Sunshine Live“ steht eine musikalische Zeitreise in das farbenfrohe Kultjahrzehnt an. Dann heißt es für alle Fans der 90er Jahre: die Buffalos und das quietschbunte Top hervorkramen, den knalligen Lidschatten und ordentlich Glitzer auftragen.

DJ Chris Nitro alias Christoph Werner legt bei der 90er Party in Mannheim auf. © Sunshine Live

Am Plattenteller steht Chris Nitro alias Christoph Werner, Eventleiter bei dem Radiosender und bekennender Fan der 1990-Jahre. Der 41-Jährige hat nicht nur unter anderem die Veranstaltungsreihe „Die 90er – live on Stage“ ins Leben gerufen, bei der Künstler, die in den 90er Jahren erfolgreich waren, wieder auf der Bühne stehen. Werner moderiert bei Sunshine Live auch zwei Shows: Seit fünf Jahren legt er jeden Dienstag bei „Back to the 90s“ Ohrwürmer aus den 90ern auf, während sich bei „Motor“ alles um Autos dreht.

Seit kurzem legt er als DJ auch 90er-Jahre-Musik bei Veranstaltungen auf. Vergangenen November startete er eine neue Veranstaltungsreihe im Blue Tower, bei der er als Chris Nitro an einem Samstag im Monat auflegen wollte. Doch nach der Premiere war wegen der Pandemie damit schon wieder Schluss. Jetzt startet „Back to the 90s“ im Blue Tower erneut: Alle vier Wochen, meist am Ende des Monats, will Werner mit Hits der 90er zurück in die Vergangenheit reisen.

Alles quer durch die Bank

Den Auftakt bildet die Party diesen Samstag. „Ich spiele einmal alles quer durch die Bank“, sagt er. „Von den Back-street Boys bis Blümchen, von Whigfield bis Westbam.“ Angekündigt haben sich auch einige regionale DJs, die privat mit der Menge feiern wollen. Für Werner ist der Abend mehr als eine fröhliche Party: Er kann es kaum erwarten, endlich wieder ein Live-Publikum zum Tanzen zu bringen. „Es ist ein sehr ungewohntes, aber ausgesprochen schönes Gefühl“, erzählt Werner. „Ich habe es bei meinen Events schon sehr genossen, andere Menschen glücklich zu machen.“ Besucher können sich etwa auf Bonbon-Uhren und leuchtende LED-Sticks freuen. „Und auf eine großartige Zeitreise in die 90er ohne Einlassbeschränkungen“, sagt er.

Die Veranstaltung „Back to the 90s – Tanz in den Mai“ startet am heutigen Samstag um 22 Uhr im Blue Tower. Tickets im Vorverkauf gibt es für 12 Euro unter www.die90er.de oder an der Abendkasse für 15 Euro.