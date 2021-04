Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Täter laut Polizei die HEM-Tankstelle in der Magdeburger Straße in Vogelstang überfallen. Der Unbekannte betrat gegen 21.30 Uhr den Kassenraum und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem er mehrere hundert Euro erbeutet hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Der mit einer weißen Sturmhaube maskierte Täter wird wie folgt beschrieben: ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen roten Kapuzenpulli mit Aufdruck „Jordan“ und schwarze Turnschuhen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise an: 0621/ 1 74 44 44 pol/mgw

AdUnit urban-intext1