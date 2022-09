Tankaktion am Donnerstag: Benzin in Mannheim für einen Euro

Im September ist der Tankrabatt der Bundesregierung ausgelaufen. Seitdem kratzen die Spritpreise teilweise an der Marke von 2,40 Euro pro Liter. Der Sender Radio Regenbogen nutzt das für eine Marketingaktion, von der auch Autofahrerinnen und Autofahrer im Land profitieren – und an diesem Donnerstag, 8. September, auch in Mannheim.



Frühaufsteher können an einer bestimmten Tankstelle

...