Tank an Engstelle aufgerissen - Lastwagen hinterlässt kilometerlange Dieselspur

Mannheim. Ein Lastwagen hat am Freitagvormittag eine kilometerlange Dieselspur in Mannheim hinterlassen. Der Fahrer des Tanklastzugs war gegen neun Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Trotz Sperrung für Lastwagen fuhr er in die Engstelle in Höhe der sogenannten ABB-Brücke ein, wodurch die Absperrung der Engstelle beschädigt und der Treibstofftank des Lastzugs aufgerissen wurde und Kraftstoff austrat.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer des Tankzugs jedoch zunächst in Richtung Viernheim weiter und wechselte dann am Autobahnkreuz Viernheim auf die A 6 in Richtung Frankfurt. Kurz vor dem Autobahndreieck Viernheim konnte das Fahrzeug schließlich durch eine Polizeistreife ausgemacht und gestoppt werden.

© Priebe

Das Fahrzeug wies einen aufgerissenen Dieseltank auf und hatte bereits einen Teil seines Treibstoffs verloren und eine Kraftstoffspur auf der Fahrbahn hinterlassen. Die von der Dieselspur betroffenen Fahrstreifen wurden gesperrt und werden derzeit von einer Fachfirma gereinigt. Wie lange die Sperrungen andauern war zunächst nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem auch hinsichtlich der entstandenen Schäden, dauern an.

