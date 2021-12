Tango-Wohnzimmerkonzert am Sonntag in der ÖVA-Passage

Mannheim. Im "Tango del REY", einer kulturellen Zwischennutzung der ÖVA-Passage in P 7, wird zum Tango-Wohnzimmerkonzert bei Kerzenschein am Sonntag, den 19.12. um 17 Uhr geladen. Das Sexteto Tango Flirteando aus Frankfurt präsentiert Musik aus einhundert Jahren Tango-Geschichte und will dessen Emotionalität für Tänzer und Zuhörer in Szene setzen. Das Konzert ist laut der Veranstalter auf Spendenbasis. Einlass ist auf Basis der 2Gplus-Regelung; eine Online-Reservierung kann hier vorgenommen werden: https://forms.gle/7Ci6nes1H1L2N2fLA

