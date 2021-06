Talksendung auf dem Prüfstand

Der SWR will die in Mannheim produzierte Talksendung „mal ehrlich . . .“ in der bisherigen Form beenden. Das teilte der Sender auf Anfrage mit. Zuvor hatte Moderator Florian Weber auf Facebook veröffentlicht, dass die vergangene Woche ausgestrahlte Diskussionsrunde zur Frage „Wie gerecht ist unsere Krankenversicherung?“ die letzte in dieser Art gewesen sei. „Unsere Gespräche in der Alten Feuerwache Mannheim waren also absolut sinnvoll“, schrieb der Moderator im Internet: „Solche Momente sind im Fernsehen selten . . . schön, dass ich dabei sein durfte.“

Der SWR hatte die Reihe im September 2017 gestartet. In jeder der 40 Sendungen wurde über ein gesellschaftspolitisches Thema diskutiert, etwa über Prostitution, die Kirche, häusliche Gewalt oder den Lockdown. Neben zwei Vertreterinnen oder Vertretern aus der Politik sind dabei vor allen Dingen Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Wort gekommen. So sollte ein unmittelbarer Dialog „zwischen Politikern und denen, die von deren Entscheidungen betroffen sind“ ermöglicht werden, hatte der Sender seinerzeit bei der Vorstellung des Konzepts erklärt.

Moderator kritisiert Sender

Moderator Florian Weber in der Alten Feuerwache. © SWR/Alexander Kluge

Offenbar ist man davon inzwischen jedoch nicht mehr überzeugt. „Der SWR hat sich dafür entschieden, das diskursive Format ,SWR Bürgertalk’ weiterzuentwickeln“, teilte eine Sprecherin mit. Mit finanziellen Gründen habe das nichts zu tun.

Wie das neue Format aussehen soll, welchen Titel es bekommt, wann es zu sehen sein und von wem es moderiert wird, stehe noch nicht fest. Ebenso sei offen, ob es erneut in Mannheim produziert wird.

Gegenüber dem Portal t-online hatte Moderator Weber kritisiert, dass die bisherige Sendung weder einen festen Programmplatz noch ein Social-Media-Konzept gehabt habe. „Man hat leider zu wenig dafür getan, um das Format zum Erfolg zu führen“, zitiert ihn das Portal. Für weitere Fragen dieser Redaktion war Weber am Montag nicht zu erreichen. mig