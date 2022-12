Talenttag für Kinder

Die Teilnehmeranzahl war schnell übertroffen – für den Talenttag im Fußballzentrum Calhanoglu in Käfertal am Samstag, 17. Dezember, haben sich fast 80 Kinder angemeldet. Vorgesehen waren für die Anmeldung laut Veranstalter eigentlich maximal 60 Kinder. „Aber wir wollten kein Kind zurückschicken“, berichtet Pressesprecher Taner Kayaalp. In den Jahrgängen 2009 bis 2013 treten die Kinder bei einem kleinen Turnier untereinander an und werden dabei von Talent-Scouts beobachtet. Laut Kayaalp seien unter anderem Vertreter von TSG Hoffenheim und Waldhof Mannheim vor Ort. „Sie erkennen erfahrungsgemäß ziemlich schnell, ob ein Talent dabei ist, und nehmen die Kinder dann in die Jugendmannschaft auf“, erklärt der Pressesprecher weiter. Angemeldet hätten sich laut Kayaalp nur Jungs, „aber die Ausschreibung hat sich genauso auch an Mädchen gerichtet“. Der Turniertag startet um 11 Uhr mit den ersten Spielen und dauert voraussichtlich bis 15 Uhr. vs

