Tagung zu Bildung und Corona

Im Rahmen des digitalen Konferenzjahres der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (digiGEBF21) richtet die Universität Mannheim die digitale Thementagung „Bildung und Corona – Herausforderungen und Chancen aus Sicht der Bildungsforschung“ aus. Am 22. und 23. April beschäftigen sich Forschende mit der Bedeutung von Bildung in Zeiten der Pandemie.

In der aktuellen Debatte zur Coronakrise wird die Wichtigkeit von Bildung – und die wiederholte Öffnung und Schließung von Einrichtungen – regelmäßig und mitunter hitzig diskutiert. Wie können Lehrende Schülerinnen und Schüler trotz Schließungen zum Lernen motivieren? Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern? Und tragen Online-Videos zum erfolgreichen Lernen bei?

Helfen Videos beim Online-Lernen?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich Bildungsforscherinnen und -forscher bei der Online-Tagung „Bildung und Corona – Herausforderungen und Chancen aus Sicht der Bildungsforschung“ und stellen dazu aktuellste empirische Studien vor. „Gesichertes Wissen über die Auswirkungen von Maßnahmen der Pandemiebegrenzung auf Bildungsergebnisse sind von sehr großer Bedeutung für die anstehenden politischen Entscheidungen“, erläutert Oliver Dickhäuser, der für die Universität Mannheim die Tagung ausrichtet.

Die beiden Hauptvorträge sind öffentlich zugänglich: Am 22. April um 16 Uhr referiert Ludger Wössmann von der Ludwigs-Maximilians-Universität München online zu „Corona und die Folgen: Eine (nicht nur) bildungsökonomische Perspektive“. Den zweiten Hauptvortrag hält Nina Jude von der Universität Heidelberg am 23. April um 12 Uhr. In „Schulentwicklung vor neuen Herausforderungen – Challenge accepted?“ setzt sie sich empirisch mit den Herausforderungen von Schulentwicklung in Zeiten der Krise auseinander. Bei der Tagung wird aktuelle Forschung aus allen Disziplinen in zahlreichen Symposien der empirischen Bildungsforschung vorgestellt. Anmeldung per E-Mail an: BildungundCorona@uni-mannheim.de. lia

