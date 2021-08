Tagung gegen Betriebsrats-Mobbing in Mannheim

Mannheim. Arbeitgeber sollen seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verstärkt gegen engagierte Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen vorgehen. Neben der Bespitzelung und Zersetzung des beruflichen und privaten Umfeldes, komme es dabei auch verstärkt zu sogenannten Kündigungen. Betroffene dieses "Betriebsrats-Mobbings" sehen sich auch mit den daraus resultierenden finanziellen und familiären Problemen konfrontiert und entwickeln häufig schwere Depressionen. Um auf diese Thematik aufmerksam zu machen und Betroffenen zu helfen, findet im Mannheimer Gewerkschaftshaus am Samstag, den 16.10.2021, von 13 bis 19 Uhr die 8. bundesweite Tagung „Betriebsräte im Visier – Bossing, Mobbing & Co. – Grundrechte verteidigen!“ statt. Diesmal stehen vor allem Strategien zur erfolgreichen Verteidigung und Durchsetzung der Rechte von Arbeitnehmern im Betrieb im Mittelpunkt. Organisiert wird die Tagung vom Komitee „Solidarität gegen BR-Mobbing!“ in Kooperation mit IG Metall Mannheim sowie zahlreichen weiteren Organisationen. Aufgrund der geltenden Gesundheitsschutzregeln wird das Platzangebot zahlenmäßig begrenzt und eine Anmeldung für die Teilnahme notwendig sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Informationen und Anmeldebogen unter: www.gegen-br-mobbing.de