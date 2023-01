Tag der offenen Schule: Interkulturelle Waldorfschule stellt sich vor

Mannheim. Wer sich über die Besonderheiten der Waldorfpädagogik und das breite Angebot der Freien Interkulturellen Waldorfschule (Maybachstraße 16, am Neuen Meßplatz) informieren möchte, kann das wieder vor Ort: beim Tag der offenen Schule am Samstag, 28. Januar, 10 bis 13 Uhr. Bei einem Rundgang stehen die Werkstätten und naturwissenschaftlichen Räume im Fokus, außerdem gibt es Einblicke in den Unterricht. Themeninseln gehen unter anderem auf die Einschulung in die erste Klasse, den Wechsel nach der Grundschule in die fünfte Klasse, die Möglichkeiten für Quereinsteiger und die Abschlüsse an der Schule ein. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen Schüler der siebten Klasse.

Interessierte können gerne Kinder mitbringen, für sie gibt es ein Spiel- und Bastelangebot. Weitere Infos hält die Homepage www.fiw-mannheim.de bereit. Nach dem Tag der offenen Schule gibt es am 14. Februar und 14. März Info-Abende für interessierte Eltern und einen Kennenlern-Nachmittag für Kindergarten-Kinder am 1. Februar. Zu den Besonderheiten der Waldorfschule gehören kreative, handwerklich-künstlerische und soziale Impulse. Die Ganztagsschule bietet je nach Klassenstufe Unterricht bis in den Nachmittag hinein an. Auch eine anschließende Betreuung kann genutzt werden.