Tag der neuen Nähe

Was feiert ihr Christen denn da, an Christi Himmelfahrt? Ich glaube nicht, dass Jesus wie eine Rakete in den Himmel hinaufgefahren ist.“ Diese Frage liegt nahe, aber sie trifft nicht den Kern des Fests. Denn von einer Rakete war nie die Rede. Das sind menschliche Vorstellungen. Weil wir das auch einige Male erlebt haben, dass Space Shuttle ins All fliegen. Aber mit dem Fest von Christi Himmelfahrt hat das nichts zu tun.

Vielleicht hilft uns eine Unterscheidung in der englischen Sprache. Dort gibt es zwei Begriffe für Himmel. Da gibt es den Begriff „sky“. Damit ist „Himmel“ als Hemisphäre, als Orbit, als Weltraum gemeint. Dorthin kann der Mensch fliegen, kann forschen, kann erkennen, welche Wunder es gibt. Unter anderem die Sterne und Systeme, die da in einer geheimnisvollen Ordnung zueinander stehen. Der zweite Begriff ist „heaven“. Das meint „Himmel“ im Sinne von Ort Gottes. Wenn wir von Himmel sprechen, gilt es also zu unterscheiden, ob der meteorologische, kosmologische Begriff oder seine spirituelle, theologische Dimension als Ort Gottes gemeint ist.

Mit anderen Themen belegt

In diesem Sinne feiern wir Christi Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern. Und Christen müssen immer mehr auf dieses Fest aufmerksam machen, weil es sonst nach und nach verschwindet. Es ist zwar ein Feiertag, und das wird hoch geachtet. Ein Feiertag, schulfrei, arbeitsfrei, für einige ein langes Wochenende und daher sehr begehrt – auch in Corona-Zeiten. Aber der eigentliche Festinhalt verflacht zunehmend. Immer mehr greifen auf diesen Tag zu und wollen ihn mit anderen Themen belegen.

Deshalb ist es gerade so wichtig, dass Christen selbst sagen, wie bedeutsam dieser Tag eigentlich ist. Denn Jesus Christus kommt endgültig an den Ort Gottes: zum Vater im Himmel. „Er sitzt zur Rechten Gottes“, wie es im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Es ist tiefe theologische Sicht, dass in Jesus das menschliche Leben Vollendung findet in Gott. Gott ist das Ziel des Lebens.

Die ersten Jünger, so beschreibt es das Markusevangelium ganz am Ende, haben den Auftrag erhalten: „Geht hinaus in die ganze Welt!“ Christi Himmelfahrt ist damit definitiv kein Abschiedsfest. Nicht, dass wir uns an diesem Fest von Jesus Christus verabschieden würden. Ganz im Gegenteil. In diesem Fest steckt Aufbruch, eine neue Zeit des Geistes und der Kirche. Damit ist Christi Himmelfahrt ein Sendungsfest.

Der Himmel spricht

Optisch zeigt sich das in der Himmelfahrtskapelle auf dem Ölberg in Jerusalem. Die Kuppel der heutigen Moschee, die an Himmelfahrt für katholische Gottesdienste genutzt werden darf, ist oben geöffnet. Das schafft Transparenz zwischen Erde und Himmel, eine Durchlässigkeit, wo Himmel und Erde – also Ort Gottes und Ort der Menschen – zusammenkommen. Damit ist Christi Himmelfahrt das Fest der neuen Nähe zwischen Gott und Mensch.

„Den Himmel zum Sprechen bringen“ – so lautet ein Buchtitel des Philosophen Peter Sloterdijk. Für Sloterdijk bleibt der Himmel als Ort aber „leer“ und wird von menschlicher Poesie und menschlichen Klangwelten gefüllt. Die Bibel spricht eine andere Sprache: Gott bringt den Himmel zum Sprechen! „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet die Fülle des Lebens.“

Karl Jung

Katholischer Stadtdekan

in Mannheim