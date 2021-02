Smart und nachhaltig – zwei Schlagworte, die Gesellschaft und Wirtschaft beschäftigen. Am Forschungstag der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Donnerstag, 4. Februar, von 9.30 bis 16 Uhr, dreht sich daher alles rund um das Thema „smarte und nachhaltige Zukunft“. Gemeinsam mit Dualen Partnern will die Hochschule der Frage nachgehen, wie die DHBW betriebener anwendungsorientierter und kooperativer Forschung dabei helfen kann, die Zukunft smart und nachhaltig zu gestalten. In insgesamt zwölf Sessions in den Kategorien Digitalisierung, Industrie, Gesundheit, Mobilität, Smart Teaching sowie Kultur und inklusive Gesellschaft gibt es Fachbeiträge aus allen Studienakademien und Studienbereichen.

Beim ersten DHBW Science Slam, stellen Promovierende ihre komplexen Forschungsprojekte in jeweils sieben Minuten unterhaltsam, wissenschaftlich korrekt, aber für jedermann verständlich vor. Marcus Ochsner, Vorstandsvorsitzender von ABB Deutschland, eröffnet den Forschungstag mit einer Keynote zum Thema Angewandte Forschung und Entwicklung am Beispiel von ABB. Eine Ausstellung von Forschungspostern rundet das Programm ab. Um eine Anmeldung unter www.dhbw.de/forschungstag bis zum 2. Februar wird gebeten. lia