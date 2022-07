Tag der Artenvielfalt in Mannheim - Anmeldungen noch möglich

Mannheim. Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Juli findet der 14. „Tag der Artenvielfalt“ in Mannheim statt. Bei über 30 Veranstaltungen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie Wäldern, Gärten und am Fluss können Naturinteressierte die Artenvielfalt und Naturschätze der Quadratestadt kennenlernen. Geleitet werden die kostenfreien Angebote von Umweltverbänden, Vereinen und fachkundigen Naturexpertinnen und -experten.

Das vollständige Programm und weitere Informationen zum „Tag der Artenvielfalt“ sind unter www.mannheim.de/tda verfügbar. Für manche Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Das Ökomobil lädt außerdem am Sonntag, 10. Juli von 13 bis 15 Uhr junge Forscherinnen und Forscher auf Entdeckungstour ein. Der Lebensraum der Auenlandschaft um den Altneckar in Seckenheim wird unter die Lupe genommen. Eine Anmeldung ist unter tagderartenvielfalt@mannheim.de noch bis zum 8. Juli möglich.