"Tag der Archive" im Marchivum - spannender Blick hinter dicke Mauern

Mannheim. Was verbirgt sich hinter den meterdicken Betonmauern des Ochsenpferchbunkers? Das erfährt man beim „Tag der Archive“ am Samstag, 5. März, von 11 bis 17 Uhr im Marchivum, Mannheims Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Es präsentiert sich mit einem interessanten, kostenfreien Programm zum Entdecken und Mitmachen. Viele Einblicke in den Archivalltag sowie Führungen durch Mannheims größten Hochbunker zeigen, dass ein Archiv viel, viel mehr ist als nur alte, verstaubte Akten.

Haarlocke von Wagner

„Fakten, Geschichten, Kurioses“, so lautet das Motto des Tags der offenen Tür anlässlich des bundesweiten Tags der Archive, der alle zwei Jahre Interessierte dazu einlädt, Archive und ihre Arbeit genauer kennenzulernen. Eine Haarlocke Richard Wagners oder eine Totenmaske? Auch das gibt es hier. Die Mitarbeiter des Marchivum haben tief in den Beständen nach skurrilen und besonderen Stücken gegraben, um sie in einer kleinen Schau zu präsentieren. Dazu gehört auch einiges, was man im Archiv nicht erwarten würde – etwa von Wagner.

Bei Führungen können Besucher zudem die Magazinräume kennenlernen, in denen hinter dicken Betonmauern auf inzwischen über 16 laufenden Regalkilometern das historische Erbe der Stadt verwahrt wird. Die Führungen durch den seit März 2018 als Marchivum dienenden Ochsenpferchbunker, einst größter Hochbunker Mannheims und sogar atombombensicher ausgebaut, finden jeweils zur vollen Stunde statt. Dazu gehört der fantastische Ausblick aus den beiden gläsernen Stockwerken, die auf den Betonbau aufgesetzt wurden.

Für alle, die noch mehr erfahren möchten, wie im Archiv gearbeitet wird, gibt es außerdem einen besonderen Programmpunkt: Mit einer Postkarte ausgestattet, können die Besucher nach eigener Zeiteinteilung verschiedene Stationen absolvieren, an denen unterschiedliche Arbeitsprozesse in einem Archiv vorgestellt werden – vom Lesen alter Handschriften, der Recherche in den Datenbanken bis hin zum Verpacken von Archivgut reicht das Angebot. Mitmachen und Ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht, so das Team vom Marchivum.

Am Samstag ist zudem die Stadtgeschichtliche Ausstellung „Typisch Mannheim!“ geöffnet. Sie macht auf mehr als 500 Quadratmetern, einem großen, digitalen Stadtmodell, vielen Fotos, Hörstationen und Mitmachangeboten die über 400 Jahre alte Historie Mannheims von der Gründung der Stadt 1606/07 bis hin zur Gegenwart auf spannende, moderne Weise multimedial und interaktiv erlebbar. Ein besonderer Höhepunkt ist die virtuelle Stadtrundfahrt auf einem nachgebauten Benz Patent-Motorwagen.

Im Gebäude besteht wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht (FFP2-Standard). Eine Anmeldung ist aber nicht erforderlich.