Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei Personenkontrolle in Mannheim

Mannheim. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Lindenhof sind zwei Polizisten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 15.15 Uhr in der Steubenstraße einen Mann kontrollieren, der sein Auto verbotswidrig abgestellt hatte. Der 47-Jährige versuchte zunächst sein Fehlverhalten zu rechtfertigen. Anschließend beleidigte er die Beamten, griff diese anschließend während der Personalienfeststellung wiederholt körperlich an und nahm einen davon kurzzeitig in den Würgegriff. Schließlich konnte der Mann mithilfe von Pfefferspray überwältigt und am Boden fixiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer der Polizeibeamten erlitt durch die Widerstandshandlungen Schürfwunden an Händen und Knien sowie eine Verletzung im Kehlkopfbereich. Die Verletzungen mussten ambulant in einer Klinik behandelt werden. Der zweite Polizist wurde an der rechten Hand verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr weiter ausüben. Der 47-jährige Fahrzeugführer zog sich ebenfalls Schürfwunden zu, die aber keine ärztliche Behandlung erforderten.

Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.