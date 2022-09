Täter reißt 18-Jährigem in Mannheim-Almenhof Goldkette vom Hals

Mannheim. Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend in Mannheim-Almehof seiner Goldkette beraubt worden. Wie die Polizei berichtet, sprach ihn ein unbekannter Mann nahe eines Fitnessstudios gegen 21.30 Uhr an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Als ein zweiter Unbekannter kam und dem 18-Jährigen mit einem Gegenstand drohte, riss ihm der andere die Goldkette vom Hals. Beide Täter flüchteten in eine Straßenbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die Täter sollen beide zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein mit schlanker Statur. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben und sprachen vermutlich Französisch. Hinweise zu den Tätern können unter der Rufnummer 0621/174-4444 abgebeben werden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Zeugen gesucht Betrüger stehlen 1.000 Euro von Seniorin aus Heildelberg Mehr erfahren Sexualdelikt 16-Jährige in Bensheimer Supermarkt sexuell belästigt - Erneut derselbe Täter? Mehr erfahren