Täter nach Messerangriff auf der Flucht

Die Männer, die einen 22-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer verletzt haben, sind weiter auf der Flucht. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen der Tat, die sich am Mannheimer Wasserturm ereignet hat. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Weitere Details waren noch unklar.

AdUnit urban-intext1

Der junge Mann hielt sich nach Angaben der Polizei mit einer Freundin gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag am Wasserturm auf, als eine Gruppe mit mehreren Männern hinzukam. Nach einigen Provokationen kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 22-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Zeugen kamen dem Opfer zu Hilfe, er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde er schwer verletzt.

Große Fahndung ohne Erfolg

Die Gruppe flüchtete in Richtung Bahnhof. Die Polizei geht von drei Männern aus, einer der Männer soll bei der Auseinandersetzung eine blutende Wunde davongetragen haben. Die Beamten fahndeten mit mehr als zehn Streifenwagen nach der Gruppe, bisher ohne Erfolg. Mehrere Zeugen wurden bereits vernommen. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Zwei der Täter werden als 20 bis 23 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Beide hätten kurze dunkle Haare und seien vermutlich türkischer Herkunft – einer trug ein rotes T-Shirt mit türkischer Flagge auf der Brust. pol/mik/lok