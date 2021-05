Täter nach bewaffneten Raubüberfall auf Mannheimer Blumenladen weiter flüchtig

Mannheim. Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Blumenladen in Mannheim sind die zwei Täter weiter flüchtig. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit und gab gleichzeitig neue Details zur Tat bekannt. Demnach erbeuteten die beiden Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hundert Euro Bargeld. Nach dem Überfall am Dienstag gegen 17 Uhr in der Neckarstadt-Ost sollen die beiden Männer fußläufig in Richtung Hauptfriedhof geflüchtet sein. Die mit der Schusswaffe bedrohte Angestellte blieb bei dem Überfall in dem Geschäft in der Ludolf-Krehl-Straße unverletzt, hieß es seitens der Polizei weiter.

Die Beamten ermittelten zudem weitere Einzelheiten zu der Beschreibung der beiden Beschuldigten. „Beide Täter sollen auffallend enge, dunkle Kleidung sowie Baseballmützen und einen hellen Mund- und Nasenschutz getragen haben“, berichtete ein Behördensprecher. Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei die Männer in einem Alter zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben. Einer der beiden soll etwa 1,90 Meter und der andere etwa 1,70 Meter groß und jeweils von schlanker Figur sein. Zum Tatzeitpunkt trugen beide Kapuzenpullis.

Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern am Dienstag blieb erfolglos. Die Kriminaltechnik übernahm am Abend die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim wurden aufgenommen.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.

