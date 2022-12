Täter lässt sich in Mannheimer Freizeitarena einsperren

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat sich am Mittwoch in einer Mannheimer Freizeitarena einsperren lassen, um anschließend einen Spielautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchte er nach Schließung der Freizeitarena in der Industriestraße gegen 22 Uhr in Ruhe die Räumlichkeiten. Hierbei entwendete er ein Mobiltelefon und brach mittels eines Werkzeugs die dort befindlichen Spielautomaten auf. Hieraus entwendete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nachdem er sich bereichert hatte, verließ er das Gebäude über ein Fenster und entfernte sich unerkannt.

Der entstandene Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 zu melden.