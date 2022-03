Szenische Lesung im Technoseum

Der Schriftsteller Helon Habila schreibt im Roman „Reisen“ über einen US-nigerianischen Akademiker, der in Berlin mit der afrikanischstämmigen Community in Kontakt kommt und zunehmend sein privilegiertes Leben hinterfragt. Die deutsche Übersetzung wird bei einer szenischen Lesung am Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, im Technoseum vorgestellt. Außerdem spricht die Aktivistin Melanelle B. C. Hémêfa über Fremdheitserfahrungen. Die Moderation übernimmt der Afrikanist und „MM“-Journalist Manfred Loimeier. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln durchgeführt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten sind an der Museumskasse oder online unter www.reservix.de erhältlich.

