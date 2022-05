Synode streicht Steuermittel für 13 Gotteshäuser

Bei ihrer Frühjahrstagung hat die Stadtsynode der Evangelischen Kirche Mannheim nun über die Zukunft ihrer 32 Kirchengebäude entschieden: Mit 63 Ja-Stimmen, zweimal Nein und sechs Enthaltungen stimmten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Einteilung der Gotteshäuser in die Kategorien A, B und C, wie die Evangelische Kirche mitteilte. Diese Kategorien besagen, ob weiterhin Kirchensteuermittel in ein Gebäude investiert werden. Die Synodalen entschieden, dass zwölf Kirchen der Kategorie A (Finanzierung durch Kirchensteuermittel) zugeordnet sind, sieben der Kategorie B (lediglich Reparaturen aus dem „kleinen Bauunterhalt“) und 13 Kirchen der Kategorie C (keine Kirchensteuermittel mehr).

Betroffen von C sind: Hafenkirche (Region Mitte), Gethsemane und Pauluskirche (Region Waldhof-Gartenstadt), Martinskirche (Region Süd), Jonakirche (Region Nord), Lukaskirche (Region Almenhof, Lindenhof, Neckarau), Philippus- oder Unionskirche (Region Ost), Lutherkirche, nach Fertigstellung des Neubaus an Melanchthon auch Paul-Gerhardt-Kirche (Region Neckarstadt), Thomaskirche, Epiphaniaskirche, Trinitatiskirche, Jakobuskirche (Stadtkirchenbezirk Mannheim). Diese Kirchen könnten jedoch je nach Gebäudezustand noch über mehrere Jahre für kirchliche Zwecke genutzt werden, heißt es. Zudem dürfen Drittmittel für die Sanierung und den laufenden Bauunterhalt eingeworben werden. Auf Grundlage der Entscheidung sollen die sieben Regionen des Stadtkirchenbezirks nun Konzepte entwickeln.

Die zur Entscheidung gestellte Kategorisierung war seit März in jeder der sieben Regionen vorgestellt und diskutiert worden. Eine Steuerungsgruppe hatte sie im Auftrag der Stadtsynode entwickelt.

„Schmerzhafter Abschied“

„Wir stellen uns den Herausforderungen der Zeit und des gesellschaftlichen Wandels“, sagte Dekan Ralph Hartmann der Mitteilung zufolge. Das bedeute eine höhere Konzentration der Arbeit und „sicherlich auch einen schmerzhaften Abschied von liebgewonnenen Orten“.

In der Aussprache und der Diskussion war die Sorge der Synodalen um die Zukunft der sogenannten „C-Kirchen“ spürbar, heißt es in dem Bericht weiter.

A-Kirchen sind hingegen Christuskirche und Konkordienkirche (Region Mitte), Auferstehungskirche (Region Waldhof-Gartenstadt), Erlöserkirche und Versöhnungskirche (Region Süd), Dreifaltigkeitskirche (Region Nord), Johanniskirche und Matthäuskirche (Region Almenhof, Lindenhof, Neckarau), Johanneskirche und Petruskirche, Standort Melanchthon (Region Neckarstadt). Bei der Philippuskirche und der Unionskirche wird noch entschieden, welche der beiden A und welche C wird (Region Ost).

Weil der Kirchenmasterplan „das bestimmende Thema“ der eigentlich auf zwei Tage anberaumten Frühjahrssynode gewesen sei, fiel der zweite Sitzungstag aus.