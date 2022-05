Ein Symposium zu Ehren von Amira Gezow findet am Sonntag, 29. Mai, von 18 bis 20 Uhr im Kinder- und Jugendbildungshaus Kaisergarten, Zehntstraße 28, in der Mannheimer Neckarstadt statt. Der Eintritt ist frei.

Elf Jahre war Charlotte Siesel alt, die später ihren deutschen Namen ablegte und den Namen Amira Gezow annahm, als sie im Oktober 1940 mit ihrer jüdischen Familie von der Mannheimer Neckarstadt in das Lager Gurs in Südfrankreich deportiert wurde. Amira und ihre Schwester Alice überlebten mit Unterstützung von Hilfsorganisationen das Grauen des Nationalsozialismus; ihre Eltern wurden von ihnen getrennt und in Auschwitz ermordet. Seit Ende der 1980er Jahre berichtete Amira über ihr Leben und wurde damit zu einer wichtigen Zeitzeugin für Mannheim. Sie starb am 26. Dezember 2020 im Alter von 91 Jahren in Israel.

Nach Grußworten von Bürgermeister Dirk Grunert und Elina Brustinova vom Stadtjugendring Mannheim werden Bilder aus Amiras Leben gezeigt. Eindrückliche und poetische Gedanken des Slam-Poeten Henrik Szanto aus Hannover regen zum Nachdenken an. Die Mannheimer Anne-Frank-Botschafter geben erste Einblicke in den Podcast zu Amiras Leben. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion mit der SPD-Gemeinderätin Heidrun Kämper, dem Vorsitzendenden der Jungen Union Mannheim, Lennart Christ, Elina Brustinova, vom Stadtjugendring Mannheim und den Mannheimer Anne-Frank-Botschaftern. red

