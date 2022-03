Symbol der Einheit der Christen

Protestanten der Thomasgemeinde, Katholiken von St. Pius und die Gläubigen, die ihre Messe nach ostkirchlichem Ritus feiern, rücken endgültig gemeinsam unter ein Dach. Zur Ökumene-Kirche gehören ein neues ökumenisches Kinderhaus, ein gemeinsames Pfarrbüro und das Pfarrhaus. Mit einem Festgottesdienst wird nun das neue Ökumenische Zentrum St. Pius in Neuostheim geweiht. „Einzigartig“, erklären die beiden Dekane, Ralph Hartmann für die Evangelische Kirche und Karl Jung für die Katholiken. Für beide ist das Gotteshaus aber nicht nur ein Symbol, das hier „die ökumenische Idee sichtbar in Stein und Holz umgesetzt wird“, sondern ein deutliches Zeichen dafür, dass hier künftig Christen beider Konfessionen in einer Kirche zusammenkommen und gemeinsam ihre Gottesdienste feiern.

Chronologie Seit 1970 regelmäßige ökumenische Veranstaltungen der Thomasgemeinde und St. Pius in Neuostheim. 2006: Unterzeichnung eines ökumenischen Kooperationsvertrages. Dezember 2009: Ein Wasserschaden macht die Thomaskirche dauerhaft unbenutzbar. Ab 2010: Pfarrkirche St. Pius wird von beiden Konfessionen gemeinsam genutzt. 2011: Machbarkeitsstudien zur Zusammenlegung von Kitas und Aufbau eines Ökumenischen Zentrums. 9. April 2017: Umbau-Pläne für St. Pius. 5. Mai 2019: Weihung der Ökumene-Glocken. 3. April 2022: Eröffnungsgottesdienst. Die Umbaukosten sind auf rund 1,6 Millionen Euro veranschlagt, die sich beide Kirchen teilen. tan

Noch surren die Elektro-Schraubenzieher, kreischen die Sägen, lärmen die Bohrer in St. Pius. Doch Bernhard Hübner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII., ist sich sicher, dass bis Sonntag fast alles fertig wird. Zusammen mit seiner Kollegin im Ältestenrat der Thomasgemeinde, Gerlinde Kammer, und den beiden Dekanen stellt er an diesem Donnerstagmittag das neue Ökumenische Zentrum der Presse vor. Schon an der Tür zur Kirche mit dem Pius-Wappen blickt der Besucher durch eine gläserne Kapelle in den Raum bis zum Tabernakel unter dem markanten Kreuz auf der gegenüberliegenden Seite. „Wir merken sofort, wir kommen in eine Kirche“, freut sich Hübner über die gelungene Blickachse.

Altar als besonderes Zeichen

Im Mittelpunkt steht der Altar. Und der ist etwas ganz Besonderes, ein steinernes Zeichen der Einheit. In einem aufwendigen Prozess mit mehreren Entwürfen wurden die Altäre von St. Pius aus Muschelkalk und der Thomasgemeinde aus Sandstein zermahlen und zusammen mit dem Lesepult (Ambo) von der Viernheimer Firma Villa Rocca nach einem Entwurf des erzbischöflichen Bauamts neu gegossen. „Sehr kreativ, ein dynamischer Prozess, der Tisch des Herrn widerspiegelt so eine besondere Farbigkeit und Lebendigkeit“, erklärt Karl Jung. Für die Protestanten war außerdem wichtig, dass ihre Bibel dauerhaft auf dem Ambo liegt. Den ostkirchlichen Ritus symbolisiert die neue Marien-Ikone im rechten Eck des Kirchenschiffs.

„Wir sind jetzt auf Augenhöhe“, betont Gerlinde Kammer und blickt zurück auf einen langen und manchmal kontroversen Diskussionsprozess der Gremien. Von besonderen Herausforderungen berichtet im Gespräch mit der Redaktion auch Werner Wolf-Holzaepfel, Architekt beim Erzbischöflichen Bauamt in Heidelberg: „Zwei Gemeinden mussten sich finden, den Planungsprozess strukturieren, der Beteiligungsprozess hat sich über Jahre hingezogen.“ Ein irreparabler Wasserschaden im Dezember 2009 in der Thomaskirche war die Initialzündung für die neuen Planungen. Doch Probleme, ob Statik oder Gestaltung, seien dazu da, gelöst zu werden, versichert der Architekt.

Kleinigkeiten noch fertigzustellen

So wird die neue Glaskapelle am Eingang künftig für kleinere Andachten genutzt. Gleich links davon steht die Statue des Schutzpatrons Papst Pius X., kongruent gespiegelt einer modernen Kunst-Installation für den Heiligen Thomas. „,Zweifelswirbel’ haben die beiden Studentinnen der Fachhochschule Mannheim ihr Werk genannt“, berichtet Gerlinde Kammer. Allerdings sei das Drahtgeflecht, das sich in einem künstlerischen Wettbewerb durchgesetzt hat, leider nicht fertig geworden, so dass es dafür nun einen eigenen Gottesdienst im Sommer geben soll. Auch die alte Stützle-Orgel der Thomasgemeinde werde noch wiederaufgearbeitet und finde künftig ihren Platz in St. Pius.

Für die Dekane Jung und Hartmann kann das Ökumenische Zentrum durchaus ein Modell nicht nur für Mannheim, sondern auch darüber hinaus werden. „Einheit hat uns doch Jesus Christus geboten – und das ist uns ein stückweit verlorengegangen“, bedauert Ralph Hartmann. „Für mich ist die Weihung des Ökumenischen Zentrums eines der wichtigsten Ereignisse meiner 17-jährigen Amtszeit. Hier werden drei christliche Traditionen vereint“, erklärt Karl Jung. Die Ökumene müsse nur immer mal wieder „angeschubst“ werden. „Gemeinsam das Abendmahl feiern, das wäre der nächste Schritt“, insistiert Kollege Hartmann.

Beide werden nun am Sonntag ab 15 Uhr in Neuostheim den Festgottesdienst feiern, unterstützt von Gerhard Schmutz für den ostkirchlich-byzantinischen Ritus und dem neuen Pfarrer der Thomasgemeinde, Christian König. Wegen des erwarteten Andrangs wird der Gottesdienst per Live-Stream in den Pfarrgarten und im Internet auf der St-Pius-Homepage übertragen.