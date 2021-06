SWR-Bürgertalk in der Alten Feuerwache wird eingestellt

Mannheim. Der SWR-Bürgertalk „mal ehrlich…“ wird nicht mehr fortgesetzt. Der SWR, der das Format in der Mannheimer Alten Feuerwache im September 2017 startete, wird die Sendung nach vier Jahren einstellen. Die Sendung mit Moderator Florian Weber widmete sich gesellschaftspolitischen Themen. Auch „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz war schon zu Gast. Nach Angaben der Produktionsfirma Encanto haben bereits einige Verbände wie die Caritas und die Diakoni, Expertinnen und Experten sowie Personen aus der Politik einen Brief an den SWR geschrieben, um sich für das Format stark zu machen.

