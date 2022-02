SVW gegen FCK - Ticketverkauf für das Derby in drei Phasen

Mannheim. Für das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 20. Februar (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) sind 10 000 Zuschauer unter 2Gplus-Voraussetzungen zugelassen.

10 Prozent der Kapazität dürfen als Stehplätze ausgewiesen werden, für FCK-Fans gibt es 500 Tickets.

Die Karten für das Derby gehen in drei Phasen in den Vorverkauf. In Phase 1 (Montag, 14. Februar, 15 Uhr, bis Donnerstag, 17. Februar, 14 Uhr) kann jeder Dauerkartenbesitzer zusätzlich ein weiteres Ticket kaufen.

Phase 2 (Mittwoch, 16. Februar, 15 Uhr, bis Donnerstag, 17. Februar, 14 Uhr): maximal zwei Tickets für alle Waldhof-Mitglieder.

Phase 3 (Donnerstag 17. Februar, 15 Uhr, bis Sonntag, 20. Februar): freier Verkauf von Resttickets (maximal zwei) – falls vorhanden. weitere Infos: https://svw07.de/aktuelles/allgemein/2022/02/ticketinformationen-fuer-das-heimspiel-gegen-den-1-fc-kaiserslautern/

