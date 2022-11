SV Waldhof will Wünsche erfüllen

Nach zweijähriger Pause möchte der SV Waldhof 2022 in der Weihnachtszeit wieder eine Aktion für soziale Einrichtungen in Mannheim durchführen. Konnten sich 2020 die Kinder und Jugendlichen des Johann-Peter-Hebel-Heims über eine Bescherung zu Weihnachten freuen, richtet sich die Aktion diesmal an die Kinder und Jugendlichen des Margarete-Blarer-Hauses sowie die Bewohner und Bewohnerinnen des Werner-Hülstrunk-Hauses.

Abgabe im Fanshop in P7

Für jede Einrichtung wurde je eine Amazon-Wunschliste aufgesetzt, auf der die jeweiligen Wünsche berücksichtigt sind. Wer gerne einen Wunsch erfüllen möchte, klickt direkt auf der Wunschliste auf „in den Einkaufswagen“ und bestellt das Geschenk zu sich nach Hause. Unter jedem Wunsch auf der Liste steht eine Nummer. Diese sollte gut lesbar auf dem Päckchen oder einem Anhänger vermerkt werden, damit die Zuordnung bei der Bescherung klappt.

Die Päckchen sollten bis spätestens 10. Dezember in der Waldhof Welt (Fanshop am Wasserturm, P7 17, 68161 Mannheim; Öffnungszeiten Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr) abgegeben werden. Dort werden sie gesammelt und dann vor Weihnachten an die Einrichtungen überreicht. dir

Info: Wunschliste Werner-Hülstrunk-Haus: https://bit.ly/huelstrunk; Wunschliste Blarer-Haus: https://bit.ly/margarete-blarer