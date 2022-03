Surfrider sammeln am Samstag wieder Müll am Lindenhofer Rheinufer

Mannheim. Es wird wieder Abfall am Rheinufer gesammelt: Die Surfrider Baden-Pfalz veranstalten zusammen mit der Klimaschutzagentur Mannheim und dem Stadtraumservice Mannheim am kommenden Samstag, 26. März, ein Cleanup am Lindenhofer Rheinufer. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Stephanienufer an der Statue der Stephanie, dort findet nach Angaben der Surfrider auch die Materialausgabe statt.

Das Ende ist für 17 Uhr geplant. Mitgebracht werden müssen nur ein Paar Handschuhe. Während der Aktion gilt Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5 Metern.