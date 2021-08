Supermarkt-Kunde schlägt Mitarbeiter mit voller Weinflasche auf den Kopf

Mannheim. Ein unbekannter Kunde eines Supermarkts hat in der Mannheimer Innenstadt einem 30 Jahre alten Mitarbeiter mit einer vollen Weinflasche auf den Kopf geschlagen. Zuvor hatte der Beschuldigte bei dem Vorfall am Dienstagabend gegen 22 Uhr versucht, das Geschäft in N1 zu verlassen, ohne seinen Einkauf zu bezahlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte er seine Ware an der Selbszahlerkasse eingescannt. Nachdem der Mitarbeiter den Mann angesprochen und in den Laden zurück gebeten hatte, habe der Beschuldigte widerwillig doch noch bezahlt. Zusätzlich bekam er ein Hausverbot ausgesprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daraufhin sei zunächst ein verbaler Streit ausgebrochen. In dessen Verlauf schlug der Mann mit der Flasche auf den 30-Jährigen ein. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Paradeplatz.

Die Polizei beschrieb den Mann mit einer Größe von 1,75 Meter. Er habe schwarze Haare und einen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt soll er eine Jeans sowie ein Jordan-T-Shirt getragen haben.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2