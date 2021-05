Supermärkte in Mannheim: Lange Schlangen, weniger Rücksicht, mehr Großeinkäufe

Mannheim. Wer regelmäßig einkaufen geht, braucht aktuell häufig viel Geduld. Lange Schlangen vor dem Eingang und das Warten, bis man einen Einkaufswagen ergattert hat fordern ihren Tribut. Denn zahlreiche Supermärkte haben ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft und lassen nur noch eine bestimmte Anzahl von Kunden zeitgleich in den Laden. Oftmals ist der Eintritt nur mit einem Wagen möglich, damit die Geschäfte die Anzahl der Käufer kontrollieren können. Wie gestaltet sich der Einkauf am Samstag? Wir haben uns bei Supermärkten in Mannheim umgeschaut.

AdUnit urban-intext1

In Neuostheim auf der Seckenheimer Landstraße haben die Kunden die Wahl zwischen mehreren Supermärkten. Auf dem Parkplatz eines Discounters packen Regine und Werner Horvat gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos. „Es war relativ viel los“, sagt die Ilvesheimerin. „Ganz schlimm war es am Tag vor dem Muttertag.“ Ihr Mann fügt hinzu, dass es in Viernheim an manchen Supermärkten Ampeln gibt. „Das Problem ist, dass sich aber nicht jeder daran hält.“ Auch Abstand halten nicht alle, bedauert das Ehepaar. „Am Anfang der Pandemie haben die Leute mehr Rücksicht aufeinander genommen“, sagt Regine Horvat. „Man merkt, dass es abnimmt.“ Dass es in den Supermärkten so voll ist, scheint nicht zuletzt daran zu liegen, dass sie neben Lebensmitteln auch andere Waren verkaufen. Ob man in einem Supermarkt oder einem anderen Geschäft unter Einhaltung der Hygienevorschriften einkauft, macht für sie in Bezug auf Corona keinen Unterschied. „Der Einzelhandel muss wieder öffnen“, bekräftigt sie.

Annemarie Leuthner hat ihren Einkauf ebenfalls beendet. Die Seckenheimerin ist seit drei Wochen das erste Mal wieder im Supermarkt gewesen. „Ich habe nicht so viel gebraucht.“ Kleinigkeiten, die gefehlt hatten, habe ihr Mann in einem kleinen Geschäft bei ihnen in der Nähe besorgt. Einen Großeinkauf tätige sie bei einer großen Discounter-Kette. Waren, die sie dort nicht bekommt, holt sie im E-Center, der nur einen Steinwurf entfernt liegt. Ruhig sei es heute gewesen, erzählt sie. Doch das ist nicht immer so. Leuthner ist bereits Zeugin geworden, wie es zwischen Kunden zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen ist. Einem älteren Herren an der Kasse sei es nicht schnell genug gegangen und sei äußerst verärgert gewesen, als der Käufer vor ihm an der Kasse etwas gefragt hatte. „Zum Glück ist der andere Mann ruhig geblieben.“ In der aktuellen Situation seien Geduld und Verstand nötig, findet sie. „Ich war entsetzt.“ Leuthner achte zudem darauf, dass sie früh einkaufen geht, wenn sie eine bestimmte Aktionsware haben möchte. Ansonsten kommt sie mit der derzeitigen Situation gut klar. „Es ist jeden Samstag viel los, aber das ist in Ordnung.“

Der Parkplatz vor dem E-Center ist zwar gut frequentiert, Schlangen gibt es vor dem Laden aber keine. „Gestern war es voller als heute, aber das war trotzdem in Ordnung“, sagt eine Seckenheimerin, die ihren Namen nicht in den Medien lesen möchte. „Heute ist es eher ruhig.“ Sie vermutet, dass viele ihre Einkäufe bereits am Freitag nach dem Feiertag erledigt haben. Bei Warteschlangen reagiert die Frau unterschiedlich. „Ich schaue sie mir an und je nachdem, stelle ich mich an oder komme zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Einkaufen muss man ja.“ Cornelia etwa ärgert sich, wenn in manchen Supermärkten auch für den Kauf von wenigen Waren ein Einkaufswagen benutzt werden muss. „Es ist manchmal lästig, wenn man etwas vergessen hat“, sagt sie.

AdUnit urban-intext2

Yvonne Zenker und ihre Tochter Stephanie Brandt haben ihren Wocheneinkauf erledigt. Die Frauen aus der Schwetzingervorstadt beladen das Auto mit Lebensmitteln. Brandt fand die Kundenfrequenz in Ordnung, ihre Mutter empfand den Laden als voll. „Ich habe angefangen, Wocheneinkäufe zu machen, damit ich nicht so oft einkaufen muss“, sagt Brandt. Zenker freut sich über das große Sortiment an veganen Leckereien. Ein wenig störend finden sie generell, dass es nicht jeder mit dem Abstandhalten so genau nimmt. Brandt vermutet, dass das Tragen von Masken dazu führtd, die Abstände weniger einzuhalten. Andere dagegen reagieren extrem. Zenker wurde sogar bereits von einer anderen Kundin zurechtgewiesen, weil sie am Regal ihrer Meinung nach zu wenig Abstand gehalten hatte.

„Das hier ist neu für mich“

Anders sieht es in den Quadraten aus. Vor einem Discounter am Marktplatz hat sich eine lange Schlange am Eingang gebildet. Laut Computeranzeige dürfen sich 58 Menschen gleichzeitig im Geschäft aufhalten. „Das hier ist neu für mich“, sagt Marc, der in der Schweiz lebt und gerade zu Besuch in Mannheim ist. Seit zwei Minuten steht er an. Glücklicherweise geht es schnell voran. „Fünf Minuten warten ist in Ordnung“, sagt er. Gestresst sei er nicht. Ein paar Meter hinter ihm wartet ein Mannheimer. „Ich versuche normalerweise am Samstagnachmittag nicht einkaufen zu gehen“, sagt er. „Heute ist es ein bisschen anders.“ Er sei zwar nicht gerade glücklich, wenn er anstehen muss, er akzeptiert es aber, da es den Umständen geschuldet ist. „Grundsätzlich bin ich einverstanden, dass es Einschränkungen gibt.“

AdUnit urban-intext3

Selin und Gamze mussten fünf Minuten warten, bis sie den Supermarkt betreten konnten. „Es war wie immer“, sagt Selin. Dass man in manche Läden nur mit Wagen einkaufen darf, findet sie nicht immer gut. „Es nervt mich, wenn ich nur ein Brot kaufen will“, sagt sie. „Abstand halten kann man auch so.“ Sie ist schon mal von einer Kundin angerempelt worden. „„Halten Sie bitte ein bisschen Abstand““, hat die Frau zu mir gesagt“, erzählt sie. Die beiden jungen Frauen versuchen, zu Zeiten einzukaufen, in denen wenige Leute da sind. „Doch manchmal kommen wir auch, wenn uns langweilig ist“, verrät Gamze.

AdUnit urban-intext4

Mit vollem Rucksack verlässt Marc Kieckhäfer den Supermarkt. Von langen Warteschlangen lässt er sich nicht abschrecken. „Früher bin ich auch immer weitergelaufen“, sagt der junge Mann. Drinnen merke man nichts von den Schlangen. „Ich finde, dass man draußen länger ansteht.“ Der Student empfand den Supermarkt als ziemlich leer und auch an der Kasse musste er nicht lange warten.

Warteschlangen bilden sich nicht nur vor Supermärkten. Auch vor einem Drogeriemarkt mit großem Sortiment des täglichen Bedarfs stehen Leute an. „Anstehen kann ich nicht leiden“, sagt Alina. Doch an diesem Tag dauert es lediglich fünf Minuten, bevor sie ins Geschäft darf. Gut gelaunt tritt sie über die Schwelle. Muhammed dagegen bleibt gelassen. „Es ist okay“, sagt er. „Das hat alles seinen Sinn.“