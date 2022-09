Südamerikanisches Flair auf dem Alten Meßplatz

Während der Herbst langsam den Sommer ablöst, wird es auf dem Alten Meßplatz ab Freitag noch einmal so richtig heiß: Das Lateinamerikanische Wochenende geht in die vierte Runde und bringt erneut eine große Portion Lebensfreude nach Mannheim. Der Veranstalter O&M Event Gastro GmbH hat bei dem beliebten Festival wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Auf die Besucher warten ein Kulturangebot mit Musik und Tanz sowie Kunsthandwerkstände – und natürlich das authentische Flair Südamerikas.

Kulinarische Höhepunkte aus verschiedenen Ländern Südamerikas wie Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, der Dominikanischen Republik und Brasilien locken Genießer, während Discjockeys für ausgelassene Stimmung auf dem Platz sorgen. Kleine Gäste freuen sich über die Piñata, die am Samstag und Sonntag um 13 Uhr stattfindet, sowie das Kinderschminken (Samstag) und Kinderanimation (Sonntag) ab 14 Uhr.

Musik und Tanz dürfen bei dem Fest nicht fehlen. © Tanja Capuana-Parisi

Los geht es am Freitag ab 17 Uhr. Ab 18 Uhr steht Folklore aus Ecuador auf dem Programm, eine Stunde später gibt es Vorführungen aus Altiplano. Freunde des lateinamerikanischen Tanz-Workouts kommen ab 19.30 Uhr auf ihre Kosten. Kubanisches Temperament und fetzige Songs bringt der Sänger Ney Portales auf die Bühne. Er tritt am Freitag um 20.30 Uhr und am Sonntag ab 19 Uhr auf. Livemusik von Los Hermanos Aguirrès steht dagegen am Samstag ab 20.30 Uhr auf dem Programm.

Am Samstag startet die Veranstaltung bereits um 12 Uhr. Folklore-Darbietungen aus Bolivien, Venezuela sowie eine Salsa-Tanzanimation zeigen, dass die Rhythmen aus Lateinamerika gute Laune verbreiten. Eine Samba- und Capoeira-Show um 19.30 Uhr ist einer der Höhepunkte des Samstags.

Pasarela de Catrinas am Sonntag

Am dritten und letzten Tag beginnt das Lateinamerikanische Wochenende ebenfalls um 12 Uhr. Ab 15 Uhr stehen verschiedene Folkloreveranstaltungen auf dem Programm. Nicht verpassen sollte man die Pasarela de Catrinas, eine mexikanische Folklorevorführung um 18 Uhr. Wer schon immer mal den Tanz Bachata lernen wollte, hat um 17 Uhr die Gelegenheit dazu. Freitags und samstags geht das Festival bis 22 Uhr, am Sonntag ist um 20 Uhr Schluss. Und wenn man sich dann dort Köstlichkeiten von Arepa Reina über süße Alfajores bis zu Empanadas schmecken lässt, fühlt man sich ein bisschen wie in Venezuela, Kolumbien oder Mexiko. Dazu ein spritziger Mojito und es scheint, als würde der Sommer in Mannheim doch noch nicht zu Ende gehen.