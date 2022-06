Südamerika-Flair auf dem Alten Meßplatz

Aus den Boxen von der Bühne schallt der Kulthit „Macarena“, eine Gruppe Besucher tanzt gut gelaunt zu den mitreißenden Rhythmen. Der Duft von frischgegrilltem Fleisch umweht die Nasen. Tänzerinnen und Tänzer aus Ländern wie Venezuela, Kuba, Bolivien, Kolumbien oder Mexiko ziehen die Besucher mit ihren Folkloredarbietungen in ihren Bann. Der Alte Meßplatz hat am Wochenende ganz im Zeichen von Urlaub in Mittel- und Südamerika gestanden. Bereits zum dritten Mal stellte die O&M Event Gastro GmbH das Lateinamerikanische Wochenende in Mannheim auf die Beine. Nach der gelungenen Premiere und erfolgreichen Nachfolgeveranstaltung auf dem Gelände des „Mannheimer Morgen“ ist das Fest dieses Mal umgezogen – nun verwandeln die Veranstalter den Platz in der Neckarstadt in eine bunte Latino-Partymeile.

13 Foodtrucks locken mit authentischem Streetfood aus Ländern wie Peru, Brasilien, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Argentinien, Uruguay und Portugal. Und die Besucher kommen am ersten Tag in Scharen, auch wenn das Wetter nicht ganz so sommerlich ist, wie es sein könnte. Rund 600 Besucher haben den ersten Festivaltag genutzt, um mal wieder ausgelassen zu feiern. „Für einen Freitag ist es gut besucht“, sagt Mitarbeiterin Diana Gil zufrieden. Am Samstag zeigt sich Mannheim dagegen mit strahlendem Urlaubswetter. Mehr als 2000 Gäste sind dabei.

Das Rahmenprogramm gibt einen Querschnitt der faszinierenden Kulturen. Mit Folklore werden die Gäste ins sonnige Venezuela entführt, während der temperamentvolle Auftritt der Gruppe Catrinas de Alemania mit ihren Tänzen einen Hauch von Mexiko in die Quadratestadt bringt. Beim Zumba ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Einer der Highlights ist Livemusik von Ney Portales. Zusammen mit Gonzalo Aguinre reißt er die Massen mit fetzigen und fröhlichen Latinosounds und purer Lebensfreude mit.

Nach peruanischer Tradition

Doch nicht nur das Bühnenprogramm bringt das Flair von Lateinamerika auf den Platz. Händler präsentieren traditionelle Handwerkskunst. Am Stand von Eric Guarniz Aranda finden Schmuckfreunde unter anderem Ohrringe, Ketten und Ringe nach peruanischer Tradition. Zudem darf auf dem Markt geschlemmt werden. Olga und Sol verführen mit mexikanischem Streetfood bei „Chilitos“. „Der Renner sind unsere Tacos mit Rindfleisch, die zudem mit Zwiebeln und Koriander gefüllt sind“, verrät Olga. Dazu gibt es Guacamole und scharfe Soße.

„Das ist unsere Kultur“

Mercedes aus der Dominikanischen Republik genießt die Party. „Das ist unsere Kultur“, sagt sie stolz. „Ich fühle mich wie in meinem eigenen Land.“ Der Stand von „Latin Lover“ entführt die Besucher kulinarisch nach Venezuela. Ernesto Rodriguez und Oriana Mendez verkaufen die Leckereien, die Gabriel Cardenas zubereitet. Unter anderem auch Tequenos: Die gefüllten Teigröllchen gehen weg wie warme Semmeln. Bei „Empanadas el Amico“ kredenzen Alejandro und sein Team delikate glutenfreie Empanadas aus Kolumbien mit verschiedenen Füllungen.

Paola Da Silva Schader kommt ursprünglich aus Brasilien. Gemeinsam mit Carlos Artiaga, einem Freund, der seine Wurzeln in El Salvador hat, probieren sie sich durch das Sortiment. Sie essen Tacos, Empanas, Yucas, aber auch Churros. „Das Essen war sehr lecker“, lobt sie. Brett und Debbie Gregory sind mit ihrem kleinen Sohn Quinn auf dem Markt. Die Mannheimerin würde sich zwar noch mehr Auswahl wünschen, genießt aber die Atmosphäre. „Die Idee finde ich gut“.

Patricia und ihre Kolleginnen von „Multikulti“ sorgen dafür, dass sich die Gäste wie in der Dominikanischen Republik fühlen. Sie tischen unter anderem Pica Pollo – pikant frittierte Hähnchenteile – auf, aber auch Mondago con tostones de Platano, hinter dem sich Kutteln verbergen. „Das hat mir richtig gut geschmeckt“, lobt Andrea begeistert. Ansonsten lassen sie und ihre Freunde Richta, Salima und Suzana sich süße Churros schmecken. Richta ist von dem Cocktail Caipirinha begeistert. Die vier finden es gut, dass sie auf dem Fest verschiedene Kulturen kennenlernen können. „Die Leute tanzen, alle sind fröhlich und happy“, sagt Suzana. „Die Menschen hier sind zugänglich und offen.“

Am Sonntag beenden jedoch Gewitter und Regen das temperamentvolle Spektakel. Gegen 17 Uhr muss das Festival drei Stunden früher als geplant schließen, so Diana Gil. Ansonsten ist sie zufrieden. Die Planungen für das nächste Lateinamerikanische Wochenende in der Region sind bereits in Gange: Vom 17. Bis 19. Juni findet die Veranstaltung auf dem Messplatz in Heidelberg statt. „Da hoffen wir auf besseres Wetter.“