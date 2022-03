Mannheim. Unter anderem mit sogenannten Mantrailern, also Personenspürhunden, und Flächenspürhunden wird am Freitag nach einem 53-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt gesucht, der seit den frühen Morgenstunden vermisst wird. Wie die Polizei mitteilt, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einer hilflosen Lage befindet. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1