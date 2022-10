Suche nach Rollerfahrer

An der Kammerschleuse hat es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz gegeben. Einer Spaziergängerin fiel in diesem Bereich ein umgestürzter Motorroller am Ende einer Treppe, die direkt ins Wasser führt, auf. Es flossen auch Betriebsstoffe aus dem Roller in den Rhein, wie die Polizei mitteilt. Es bestand die Möglichkeit, dass der Fahrer einen Unfall hatte. Sofort wurde ein Rettungseinsatz mit Feuerwehr, Tauchern, DLRG, Rettungsdienstes und Polizeihubschrauber in die Wege geleitet. Es wurde aber niemand gefunden. Die Polizei geht ach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr von einem Unfallgeschehen aus. Für die Dauer des Taucheinsatzes wurde der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. kur/pol

Info: Video unter mannheimer-morgen.de