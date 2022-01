Suche nach lädiertem schwarzen Toyota

An diesem Donnerstag stand sie in dieser Zeitung: eine Unfallmeldung, auf den ersten Blick wie viele andere. Überschrift der Polizeipressestelle: „Drais-Denkmal beschädigt; Toyota-Fahrer begeht Unfallflucht; Zeugen bitte melden.“ So ganz alltäglich ist diese Meldung doch nicht. Sie hat eine Vorgeschichte. Und der „MM“ spielt dabei eine Rolle.

Karosserie-Teil am Denkmal. © Groß

Montagmittag. Der Redakteur ist vor Ort am Drais-Denkmal. Aktuelle Fotos machen zu seinem Beitrag für die Serie „75 Ideen für Mannheim“. Sofort fällt ihm auf: Die Gedenkplatte aus Marmor ist aus ihrem Betonfundament gerissen und in Richtung Mitte der Grünfläche verschoben. Neben dem Denkmal liegt das Stück einer schwarzen Autokarosserie. Was ist passiert? Eine erste Ahnung.

Eine Anwohnerin auf der anderen Straßenseite erkennt den Redakteur, grüßt, ein Gespräch entsteht. Natürlich kommt es auf das Karosserie-Teil. Und die Dame sorgt für Aufklärung: „Irgendwann in der vergangenen Woche, morgens, als ich mit meinem Mann beim Frühstücken war, hörten wir einen lauten Krach.“

Die Anwohnerin schaut damals aus dem Fenster nach unten, sieht, wie ein Fahrzeug, beim Ausbiegen aus dem Karlsplatz-Kreisel in die Wachenburgstraße aus der Spur gekommen, auf ein Verkehrsschild vor dem Denkmal aufgeprallt ist. Offenbar verschiebt es dabei auch die große, extrem schwere Gedenkplatte.

Das Auto stößt zurück, fährt weiter, biegt in die Kronenburgstraße ein (in der sich übrigens der Polizeiposten Rheinau befindet) und verschwindet. Zurück bleiben eine Radkappe und ein Teil der sogenannten Frontschürze – zunächst auf der Fahrbahn, später am Denkmal, offenbar von einem Passanten dorthin platziert, damit es auf der Straße keinen Schaden anrichten kann.

Der Redakteur wundert sich: Warum liegt beides noch mehrere Tage nach dem Unfall so vor Ort? Also gleich am nächsten Morgen, dem Dienstag: Anfrage des „MM“ an die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei.

Antwort von Pressesprecher Norbert Schätzle am gleichen Nachmittag: Der Polizei ist der Unfall bis zur „MM“-Anfrage gar nicht bekannt. Sofort setzt Schätzle den Polizeiposten in Bewegung, um die Autoteile zu bergen. Nicht, dass sich der Unfallfahrer doch noch selbst aufrafft, sie zu holen. Immerhin ist mit ihnen die zweifelsfreie Identifizierung des Fluchtfahrzeuges möglich. Denn der Schaden an dessen Front muss erheblich sein. Und die Radkappe offenbart sogar die Marke: Toyota.

Am Mittwoch, 12.24 Uhr, setzt Schätzle einen Aufruf ab mit dem Inhalt: Wer kennt den lädierten schwarzen Toyota? Immerhin, es ist Fahrerflucht. Was, wenn an jenem Morgen ein Mensch auf der belebten Verkehrsinsel gestanden hätte?

Und wer repariert nun die Gedenkplatte? Offen. Denn es ist unklar, wem das Denkmal überhaupt gehört. „Bezüglich der Eigentümerverhältnisse können wir Ihnen auf Grund der aktuellen Corona-Situation und des Jahreswechsels leider noch keine Rückmeldung geben“, schreibt Stadt-Sprecher Leonhard Weiche am Dienstag, 18.07 Uhr, dem „MM“. Irgendwie passend zum obigen Hauptartikel mit dem Aufruf zu mehr Interesse der Gesamtstadt an den Denkmälern in den Vororten . . .