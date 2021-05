Suche nach Bomben wird fortgesetzt

Die Sondierungsarbeiten an dem zweiten Bombenverdachtspunkt auf dem Waldhof werden voraussichtlich in zwei Wochen fortgesetzt. Das haben die Experten der Kampfmittelräumfirma mitgeteilt. Für Anwohnerinnen und Anwohner besteht laut Stadt an dieser Stelle keine Gefahr. Die Sondierungsarbeiten im Freien Weg mussten bereits am Mittwochnachmittag witterungsbedingt eingestellt werden. Zuvor war ein weiterer in diesem Bereich verorteter Verdachtspunkt von den Experten untersucht worden, dort bestätigte sich der Verdacht auf einen möglichen Blindgänger jedoch nicht. Sobald es weitere Informationen zur Sondierung am zweiten Verdachtspunkt gibt, will die Stadt informieren. scho

