Stürmisches Wetter in Mannheim – Feuerwehr muss mehrmals ausrücken

Mannheim. Aufgrund des Sturms ist es am Freitagabend zu mehreren Feuerwehreinsätzen in Mannheim gekommen. Wie die Feuerwehr bestätigt, mussten die Einsatzkräfte bisher 15 Mal ausrücken. Dabei ging es vordergründig um umgefallene Bäume, abgefallene Äste oder abgedeckte Dächer.

Bei einem Einsatz in den alten Wiesen in Mannheim-Rheinau ist ein Baum auf Autos gefallen. Ein weiterer Einsatz ereignete sich in der Mönchwörthstraße in Mannheim-Almenhof, wo ein Baum auf ein Gebäude umgeknickt ist. Es kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr hatte zunächst noch mehr Einsätze erwartet, die Einsatzkräfte sind weiterhin einsatzbereit.