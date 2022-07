Stühle auf Blindenrille

„MM“-Leserin Krista Sebastian hat sich in den Quadraten über etwas geärgert. Vor einem Lokal sah sie Tische und Stühle auf einer Blindenführrille stehen. Diese Streifen haben ein spezielles Pflaster, an dem sich Sehbehinderte mit Stöcken ihren Weg tasten können. Parken Autofahrer darauf, werden drastische Bußgelder fällig. Das haben die Leserin und ihr Mann Günter Sebastian selbst erlebt. Als sie nach einer Operation im Rollstuhl saß und die beiden abends heimkamen, ließ er den Wagen kurz in 0 6 auf dem Gehweg stehen, um seiner Frau ins Haus zu helfen. Der Fahrstuhl geht nur bis in den Stock unter ihrer Wohnung. In dieser Zeit – laut Krista Sebastian elf Minuten – kam der Ordnungsdienst vorbei. So erhielt das Ehepaar einen Bußgeldbescheid: Mit dem Gehwegparken sei eine Blindenführrille blockiert worden, dafür würden inklusive Verwaltungsgebühren 98,50 Euro fällig. Ein Einspruch der Sebastians unter Verweis auf die Notlage mit dem Rollstuhl blieb erfolglos.

Sprecherin: Ein Missverständnis

Als die Eheleute nun in den Quadraten die Außengastronomie auf der Blindenführrille sahen, machten sie eine sich in der Nähe befindende Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes darauf aufmerksam. „Doch die Politesse hat gesagt, davon wisse sie nichts, das sei auch nicht ihre Aufgabe“, berichtet Krista Sebastian. Mit ihrem Ärger darüber hat sie sich an den „MM“ gewandt. Auf Anfrage teilt Stadtsprecherin Désirée Leisner mit, hier müsse es sich um ein Missverständnis handeln. Außenbestuhlung werde nur genehmigt, wenn die Verkehrssicherheit gewahrt bleibe. Dazu zähle auch das Freihalten von Blindenleitstreifen. Bei Verstößen würden die vom Ordnungsdienst geahndet. Darauf hofft nun Krista Sebastian in diesem Fall zumindest nachträglich. sma

Außengastronomie auf einer Blindenführrille. © Günter Sebastian