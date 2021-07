Studierende an den Mannheimer Hochschulen bekommen Impftermine

Mannheim. Die Stadt bietet Studierenden an den Mannheimer Hochschulen einen Impftermin im Zentrum auf dem Maimarktgelände an. Das teilte die Verwaltung am Montagnachmittag mit. Demnach sollen die jungen Menschen direkt über ihre Hochschule einen Zugang zu einem Terminvergabeportal erhalten. Dort können sie dann sowohl den Erst- als auch den Zweittermin vereinbaren. Letzterer findet vier Wochen nach der ersten Dosis statt. Nach Angaben der Stadt werden bis September täglich neue Termine eingestellt. Einzige Voraussetzung für Impfwillige ist, dass sie an einer Mannheimer Hochschule eingeschrieben sind und das am Impfzentrum nachweisen oder alternativ belegen können, dass sie in der Stadt wohnen.



