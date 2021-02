  Studieren trotz Pandemie in Mannheim: Wie Corona viele beim Start ins Studentenleben ausbremst

Mannheim. Eigentlich wollte Oliver Meiner nach dem Abi richtig durchstarten, sich ins wilde Studentenleben stürzen und alles Wissenswerte über Politik erfahren. Im Oktober 2020 schreibt sich der 20-Jährige mitten in der Pandemie für Politikwissenschaft an der Universität Mannheim ein. Heute, nur vier Monate später, ist Meiner kein Student mehr.

Professionelle Hilfe für Studis in Not Das Studierendenwerk Mannheim betreibt seit über 40 Jahren eine Psychologische Beratungsstelle (PBS). Hier gibt es Krisengesprächen, Beratung, Coaching auch Kurzzeittherapien (bis zu 10 Sitzungen). Seit Frühjahr 2020 gibt es auch Videoberatung, psychologische Tipps per Social Media, auch auf Englisch.

psychologische Tipps per Social Media, auch auf Englisch. Die PBS hilft bei Prüfungsängsten, Lern-, Entscheidungs- und Selbstwertproblemen sowie bei depressiven Verstimmungen und Ängsten. Für die Uni Mannheim hat sie das E-Learning Programm „Selbstreguliertes Lernen“ entwickelt.

Die PBS betreut 25 000 junge Menschen, die in der Region studieren. Davon wenden sich pro Semester bis zu 300 an die Anlauflaufstelle. Kontakt: 0621 49072-555, Mo und Do: 13 bis 16 Uhr, Di und Mi: 10 bis 16 Uhr, Fr: 10 bis 13 Uhr. E-Mail:pbs@stw-ma.de. Homepage: www.stw-ma.de/pbs.html lia

„Ich hatte mich so auf den neuen Lebensabschnitt gefreut. Ich war total enttäuscht, dass mir Corona dazwischen gekommen ist“, sagt der gebürtige Koblenzer. Obwohl für ihn nicht nur die Krise ein Grund war, abzubrechen, ist sein Start ins Studentenleben kein leichter: Zwar sind damals, am Anfang des Semesters, noch Präsenzveranstaltungen erlaubt. Die Erstsemester, auch Erstis genannt, schaffen es nur wenige Male, sich überhaupt zu treffen, kennenzulernen und gemeinsam durch die Bars im Jungbusch zu ziehen.

Deutlich mehr Hilferufe von Erstis

Dann gibt es auf einmal nur noch Online-Vorlesungen. „Ich habe unterschätzt, wie theoretisch das alles ist. Jeden Tag bis 17 Uhr vor dem Bildschirm zu sitzen, hat mich demotiviert, ich hatte das Gefühl, ich schaff das alles nicht,“erinnert sich der Ex-Student. Ist der 20-Jährige aber nur ein Einzelfall oder hat das Coronavirus auch anderen Erstis den Studienstart versaut? Antworten drauf hat Andreas Steimer vom Studierendenwerk Mannheim. Der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle (PBS) kennt die Sorgen und Ängste der Erstis gut, schließlich beraten er und sein Team aus Psychologen pro Woche bis zu 70 Studierende. Steimer aber selbst ans Telefon zu bekommen, ist schwierig, denn die Hilferufe haben zugenommen. „Das ist ein deutlicher Ausdruck der Belastung durch Corona. Die Beratung ist intensiver geworden“, sagt der Psychologe.

Zukunftsängste und Einsamkeit

Weil viele alleine wohnen, fühlten sich manche sehr einsam. Hinzu kommen Zukunftsängste und die Frage: Wie geht es nach dem Studium weiter, gelingt mir überhaupt der Sprung ins Berufsleben? Wie lässt sich das alles finanzieren?

„Manche rutschen in depressive Stimmung, die Lernprobleme häufen sich. Auch die Sicherheit, später einen Job zu finden, und aktuell Geld zu verdienen, ist verloren gegangen“, analysiert Steimer. Viele hätten sich mit den finanziellen Hilfen von Land und Bund durchs Semester gerettet. Eine Abbruchsflut gebe es zwar noch nicht. „Aber ich sehe die Gefahr, dass diese nach dem Semester noch kommen könnte. Das ständige Grübeln wirkt sich auf die Leistung aus.“

Auch die sozialen Kontakte beim Unisport, in den Vorlesungen, beim Mittagessen in Mensa oder auf WG-Partys gibt es nicht mehr. Über die Hälfte der Anrufe bei der PBS kommen von Studis der Uni Mannheim. Wie aber schlagen sich diejenigen, die schon mit einem Bein im Berufsleben stehen? An der DHBW Mannheim beschreibt Studierendenvertreterin Anna Rabus die Situation so: „Einige können sich vor Arbeit kaum retten (zum Beispiel im Einzelhandel), für andere hat sich nicht sonderlich viel verändert und für noch mal andere steht die komplette weitere Karriere auf dem Spiel.“

Weil es keine Präsenzvorlesungen mehr gibt, sind viele DHBW-Erstis gar nicht erst von Zuhause ausgezogen, um Mietkosten zu sparen. Die Folge: Die Neuen lernen sich untereinander gar nicht bis schlecht kennen. „Es ist unglaublich schwer in der Online-Lehre als Ersti Lerngruppen zu bilden oder sich zu unterhalten, welche Lehrinhalte vielleicht auch bei anderen nicht angekommen sind, um das in der nächsten Vorlesung nochmals zu thematisieren“, weiß Rabus, die im fünften Semester Messe-, Kongress- und Eventmanagement studiert.

Gemeinsames Lernen fehlt

Sowohl DHBW, Uni oder Hochschule versuchen mit digitalen Angeboten, Erstis den Einstieg zu erleichtern. Neben Infos über Prüfungen, Seminaren und finanziellen Hilfen, gibt es Kennenlernentreffen, digitalen Lerngruppen oder Tutorien. Dazu kommen das Studierendenwerk Mannheim und die einzelnen Studierendenvertretungen der Hochschulen, die auch über Social Media Kanäle Events organisieren oder Wohnheimsbewohnern, die unter Quarantäne stehen, Essenslieferungen bringen. Trotzdem fehle vielen auch das gemeinsame Lernen in der Bibliothek, die soziale Unterstützung als Motivationshilfe, so Steimer. „Das Aufraffen zum Lernen fällt schwer, manche fühlen sich als Versager, weil sie ihrem Leistungsanspruch nicht genügen“, erklärt der Psychologe. Sein Rat: Das Lernpensum zurückschrauben und es im Ersatzsemester nachholen, das extra in der Krise dafür eingerichtet wurde. Insgesamt sei die Motivation, ein Studium zu beginnen, nach wie vor hoch - schließlich fallen Alternativen wie ein freiwilliges Jahr oder Work & Travel (Reisen und Arbeiten) im Ausland zurzeit größtenteils weg.

An der DHBW sieht Rabus im dualen Studium einen sicheren und bezahlbaren Arbeitsplatz trotz Pandemie. Sie kann auch nachvollziehen, dass sich Erstis lieber nicht direkt in die Arbeitswelt stürzen wollen und sich für ein Vollzeitstudium entscheiden. In der Hoffnungs, damit den coronabedingten Problemen auf dem Arbeitsmarkt aus dem Weg zu gehen. Für die Vertreterin ist auch klar: Nicht das Büffeln am Schreibtisch macht das Studium zur unvergesslichen Zeit.

Danach hat sich auch Ex-Student Meiner gesehnt. Von über 250 Erstis in seinem Studiengang kennt er noch einen weiteren Neuling, der abgebrochen hat. „Es lag nicht am Angebot der Uni. Ich glaube, ich habe einfach die falsche Wahl getroffen.“ Meiner will sich nun vielleicht nach einer Ausbildung oder einem dualen Studium im Kulturbereich umschauen. Ob er seine Entscheidung bereut? „Ich bin erleichtert, weil ich so demotiviert war. Natürlich gibt es jetzt den Druck, dass der zweite Weg funktionieren muss“.

Tipps der Psychologen gegen den Lernfrust:

Tag planen: Ein guter Tagesplan beugt Gefühlen von Hilflosigkeit und Kontrollverlust vor, klare Termine festsetzen (Vorlesung online ansehen, lernen, aufräumen, Wäsche waschen, Mahlzeiten zubereiten) sowie schöne Dinge wie Lesezeit, Serien gucken, telefonieren, Sport. Bewusst Prioritäten setzen und eine Mischung aus Pflichtaufgaben und belohnenden Aktivitäten herstellen. Dabei beachten, wann man geistig am wachsten und produktivsten ist. Lernphasen in diese geistigen Hochphasen legen. Medienkonsum kontrollieren: Den Tag nicht nur am Handy, PC oder der Spielekonsole verbringen. Nachrichten gezielt konsumieren, die Pandemie sollte nicht einziges Thema sein. In Bewegung bleiben: Es muss kein Hochleistungssport sein, auch ein Spaziergang draußen, ein Workout zu Hause tut gut. Klein anfangen: Jeden Tag fünf bis zehn Minuten sind besser als einmal zwei Stunden und dann nie wieder. Soziale Kontakte pflegen: Regelmäßig mit Freunden telefonieren, chatten oder per Video verabreden. Oder eine Postkarte, Brief oder einer Email verschicken. In Gesprächen auf die positiven Dinge konzentrieren, gemeinsames Jammern vermeiden. Widerstandskraft stärken: Krisen treten immer wieder auf. Eine gute seelische Widerstandskraft ermöglicht jedoch, sie zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Die Pandemie ist für alle eine Herausforderung und bringt Unsicherheit. Negative Gefühle der Überforderung oder Hilflosigkeit akzeptieren, sie sind normal. Wohlwollend mit sich selbst umgehen. Tägliche Achtsamkeitsübung fördern innere Stärke, die lernbar ist.

Weitere Tipps gibt es unter www.stw-ma.de/pbs.html