Studieren neben dem Beruf

Am Mittwoch, 7. Juli, informiert die VWA Rhein-Neckar über das Angebot, gleichzeitig neben dem Beruf oder einer Ausbildung einen Abschluss zum Betriebswirt (VWA) und Bachelor of Arts zu erlangen. Die Veranstaltung findet online statt und beginnt um 17.30 Uhr. Seit 1956 engagiert sich die VWA Rhein-Neckar in der beruflichen Weiterbildung und sieht das eigene Angebot als Alternative zur klassischen Hochschulausbildung. Sie vermittelt Fach- und Führungskräften aus Wirtschaft und Verwaltung in berufsbegleitenden Studiengängen und Seminaren Handlungskompetenz. Die VWA Rhein-Neckar ist eine gemeinnützige Organisation, getragen von Städten und Unternehmen der Region. Nähere Informationen unter www.vwa-rhein-neckar.de. lia

