Studentin legt viele Schicksale offen

Sie hat sich an ein lange verschwiegenes Thema herangewagt, um die Opfer dem Vergessen zu entreißen: Lea Oberländer erforschte das, was von den Nationalsozialisten „Euthanasie“ genannt wurde – ein „schöner Tod“ von „unwertem Leben“. Tatsächlich wurden kranke oder behinderte Menschen einfach von Ärzten ermordet, darunter über tausend Männer, Frauen und Kinder aus Mannheim. Der Altertumsverein von 1859 hat ihr dafür nun den Franz-Schnabel-Preis zuerkannt.

Drei Jahre arbeitete Lea Oberländer am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Universität Mannheim an ihrer Dissertation zu dem Thema. Die Historikerin sichtete unzählige Akten und Briefe, wollte sich aber nicht nur mit den harten Fakten befassen. Sie legte zudem viele Einzelschicksale offen und untersuchte, welche Rolle die Stadt und die Gesellschaft im System der „Euthanasie“-Verbrechen spielten und ob sie wirklich so geheim waren, wie man lange dachte. Diese erste systematisch-wissenschaftliche Untersuchung des Themas soll einfließen in das NS-Dokumentationszentrum, das im Marchivum entsteht, und wird vom Marchivum veröffentlicht.

Zeitzeugen befragt

v. l. Hermann Wiegand, Gerald Rehn und Lea Oberländer. © REM/Tobias Mittag

„Eine Arbeit, die hohem wissenschaftlichen Standard genügt, zugleich aber auch sehr gut lesbar ist“, lobte Hermann Wiegand, Vorsitzender des Altertumsvereins, die junge Historikerin. Sie habe „unter Einbeziehung aller erreichbaren Quellen und mit Zeitzeugenbefragungen“ das Thema untersucht und auch die Verdrängung der Geschehnisse nach dem Ende der NS-Diktatur intensiv in den Blick genommen. Mit Gerald Rehn, Schatzmeister des Vereins, und Sarah Nelly Friedland, Direktorin der Reiss-Engelhorn-Museen, überreichte er ihr daher den ersten Preis. Mit ihm wolle man „junge Forscherinnen und Forscher in den historischen Wissenschaften motivieren, sich der Geschichte und Kultur ihrer Heimatregion zu widmen und damit zur Identitätsstiftung beizutragen“, so Wiegand.

Erwartungen weit übertroffen

Benannt ist der Preis nach einem Mann, der da Maßstäbe setzte: dem Mannheimer Ehrenbürger Franz Schnabel (1887-1966). Erst Schüler, dann Lehrer am Karl-Friedrich-Gymnasium, war er später Geschichtsprofessor an der Technischen Universität Karlsruhe und schließlich an der Universität München – ein ganz bedeutender Vertreter seines Fachs, der nach seinem Tod die Hälfte seines Vermögens dem Altertumsverein vermachte.

Weil aber alle eingereichten Arbeiten „die Erwartungen weit übertrafen“, so Wiegand, wurden ebenfalls Jonas Brosig, der in seiner Staatsexamensarbeit das Sozialistische Patientenkollektiv der 68er-Zeit in Heidelberg zwischen Patientenselbstorganisation und Stadtguerilla gründlich untersuchte und den Weg in die Radikalisierung bis zum Anschluss an die RAF nachzeichnete, und die Masterarbeit von Maike Sambaß geehrt. Sie habe, so Wiegand, „methodisch innovativ“ einen Museumskoffer für Schwetzingen erstellt, der vor allem für den Schulunterricht eingesetzt werden kann. „Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Verankerung der zu sehr vernachlässigten Heimat-und Regionalgeschichte im Schulunterricht aller Schularten“, so der Vorsitzende des Altertumsvereins.

Er lobte zugleich das Engagement von Sambaß für den Arbeitskreis „Junge Regionalforschung“, den der Altertumsverein gemeinsam mit der Universität Mannheim, den Reiss-Engelhorn-Museen und dem Marchivum initiierte. Ebenso ausgezeichnet wurde Mirjam Fischer für ihre Bachelorarbeit über die große Hungersnot in Oggersheim und den umliegenden Gegenden 1770/1772, in der sie mit umfassenden Quellenstudien ein eindrucksvolles Bild dieser schlimmen Notlage zeichnet.