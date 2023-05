Stromausfall am Sonntag

Nachtschwärmer und Frühaufsteher, die in den L- und M-Quadraten leben, dürften es direkt bemerkt haben. Anderen Betroffenen, mutmaßlich den meisten, ist es dagegen wohl erst nach dem Aufstehen an blinkenden Uhren oder Ähnlichem aufgefallen: Der Strom war in jenem Bereich der Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einige Stunden ausgefallen. Die Störung begann laut einer Mitteilung des Mannheimer Polizeipräsidiums gegen 4.30 Uhr. Der Netzwerkbetreiber sei unmittelbar danach informiert worden. Gegen 8.30 Uhr teilte die Polizei dann mit, der Schaden sei behoben. Die Ursache für die Störung sei noch nicht bekannt. Besondere Vorkommnisse habe es offenbar keine gegeben. sma/pol/red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1