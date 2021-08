Die Stadt hat am Mittwoch 30 neue Corona-Fälle gemeldet. So viele waren es seit dem 27. Mai nicht mehr. Die vom Landesgesundheitsamt für Mannheim ausgewiesene Inzidenz klettert auf 41,5. Das bedeutet einen ungewöhnlich hohen Anstieg um insgesamt 12,5 Punkte in nur drei Tagen. Über die Dynamik des Infektionsgeschehens sagt das nichts Gutes. Zwar kann es auf dem – verglichen mit früheren Wellen

...