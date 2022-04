Streitschlichter in Mannheim lebensgefährlich verletzt - zwei Brüder in Haft

Mannheim. Zwei Brüder im Alter von 23 und 27 Jahren befinden sich wegen mehrerer Delikte, die sie am frühen Freitagmorgen begangen haben sollen, in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der 27-Jährige gegen 3 Uhr in einem Tanzlokal in den R-Quadraten zunächst eine 24-Jährige sexuell belästigt haben. Anschließend soll er zusammen mit seinem 23-jährigen Bruder das Lokal verlassen haben. Vor dem Lokal stellte die junge Frau den 27-Jährigen zur Rede, woraufhin dieser mit Faustschlägen auf die 24-Jährige losgegangen sein soll.

Selbst als diese auf dem Boden lag, habe er versucht, weiter auf sie einzutreten. Eine Zeugin konnte dies jedoch durch ihr Eingreifen verhindern. Ein 18-jähriger Mann wurde ebenfalls auf die Situation aufmerksam und wollte schlichtend eingreifen. Daraufhin sollen die beiden Brüder dann mit Faustschlägen auf diesen losgegangen sein. Im Gerangel habe der 23-Jährige dem 18-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen am Rücken und Oberarm beigebracht. Hierbei wurde auch eine Hauptarterie verletzt. Der 18-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, wo er notoperiert werden musste.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die beiden Verdächtigen identifiziert werden. Beide wurden noch am Freitagnachmittag an ihren Wohnadressen festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen die zwei Verdächtigen erwirkt. Sie wurden am Samstag dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

