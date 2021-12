Streit zwischen Pärchen legt Bahnverkehr in Mannheim lahm

Mannheim/Ludwigshafen. Eine Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen hat am Dienstagabend den Bahnverkehr in Mannheim kurzzeitig lahmgelegt. Während des Streits habe der Mann der Frau mit Suizid gedroht und sei in den Gleisbereich gelaufen, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Die Bahnstrecke wurde aufgrund dessen vom Hauptbahnhof ausgehend sowohl in Richtung Ludwigshafen als auch in Richtung Mannheim-Waldhof für rund 20 Minuten gesperrt.

Der Mann habe sich selbstständig bei einer Polizei-Dienststelle gemeldet, sagte die Behördensprecherin weiter. Dort sei Weiteres zu seinem Verhalten abgeklärt worden. Verletzt wurde niemand.

Hilfe in schwierigen Lebenssituationen Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge, anonym und rund um die Uhr. Unter der kostenlosen Hotline 0800/1110111 oder 0800/1110222 erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können.

oder erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können. Das muslimische Seelsorgetelefon ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 030/443509821 erreichbar.

erreichbar. Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Beratungsstellen für Menschen mit Suizidgedanken. Eine Übersicht gibt die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention

Die Bahn hatte auf Twitter zuvor mitgeteilt, dass sich unbefugte Personen auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen befinden würden, weswegen die Strecke gesperrt worden sei. Es kam daher zu Verspätungen und Teilausfällen von Zügen. Nach dem Vorfall und der Aufhebung der Sperrung fuhren die Züge laut Bundespolizei als Vorsichtsmaßnahme zunächst auf Sicht, um weitere Personen auf der Strecke auszuschließen. Der Bahnverkehr sollte sich langsam wieder normalisieren. Nach Angaben der Bahn waren abweichende Abfahrtsgleise möglich. Anzeigen und Ansagen sollten beachtet werden. Es könnten Folgeverspätungen und kurzfristige Fahrtausfälle wegen des Vorfalls entstehen.