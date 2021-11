Streit während der Fahrt sorgt für Beinahe-Unfall

Mannheim. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau während der Fahrt in einem Auto hat am Montagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Laut einer Zeugin soll der Beifahrer die Fahrerin körperlich derart angegangen haben, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Kurz vor 15 Uhr sind die beiden demnach mit einer weißen Mercedes-A-Klasse von den Kapuzinerplanken in Richtung Wasserturm gefahren sein, ehe die Polizei das Fahrzeug nach dem Anruf eines weiteren Zeugen nahe eines Autohändlers in Fahrlach anhielt. Gegen den 25-jährigen Beifahrer wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung ermittelt. Obendrein beleidigte er die Polizisten. Um den Hergang während der Fahrt rekonstruieren zu können, werden Zeugen gesucht: 0621/174 33 10.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1