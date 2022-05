Streit während der Fahrt endet mit Unfall - Beifahrerin schlägt Fahrer ins Gesicht

Mannheim. Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagmorgen aufgrund eines Streits mit seiner Beifahrerin auf der Waldhofstraße in Mannheim mit einem geparkten Auto kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, schlug die 17-Jährige dem Fahrer zweimal ins Gesicht, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben soll und gegen das geparkte Auto fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich das geparkte Fahrzeug auf ein weiteres Auto. Die Beifahrerin, die offenbar nicht angeschnallt war, erlitt mehrere Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 21-jährige Fahrer trug lediglich Rötungen im Gesicht davon, die offenbar durch die Schläge entstanden sind. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten und ergab 1,2 Promille. Der Sachschaden ist bislang noch unbekannt. Unklar ist auch, ob der Alkoholeinfluss des Fahrers oder die Schläge der Beifahrerin den Unfall verursachten. Gegen beide wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt - gegen den 21-Jährigen, weil er unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht haben soll, und gegen die 17-Jährige, weil sie möglicherweise durch die Schläge Mitschuld trägt. Sie muss sich zudem wegen Körperverletzung verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1