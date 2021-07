Streit um Zigarette endet in gefährlicher Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße. Bei einer Streitigkeit zwischen zwei Gruppen ist ein 29-jähriger Neustadter angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei gerieten die Personengruppen am Sonntag gegen 21.55 Uhr in der Nähe des Kriegerdenkmals in der Hauptstraße in Neustadt/Weinstraße in Streit, da die eine der Gruppen die Herausgabe einer Zigarette verweigerte. Im Verlauf wurde ein 29-Jähriger von drei bislang namentlich unbekannten Männern angegriffen und verletzt. Er erlitt Schmerzen im Kiefer und im Gesicht.

Die Täter entfernten sich danach in Richtung Badstubengasse/ Kellereistraße. Sie konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden, Telefon 06321/854-0.